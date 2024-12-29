В Грузии прошли первые задержания после инаугурации Кавелашвили – видео

Точное количество задержанных неизвестно, сообщается, что один протестующий пострадал в стычке с полицейским

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

В Грузии прошли первые задержания митингующих возле парламента после вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Митингующие протестовали против Кавелашвили, которого не признает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, часть международных партнеров страны и оппозиция.

Точное количество задержанных не сообщается. Но, как передает Грузия.Online со ссылкой на заявления СМИ, речь идет минимум о четырех людях.

Силовики, начав задержания, открыли автомобильное движение на проспекте Руставели. Перед этим полиция призвала собравшихся перейти на тротуар, чтобы не ограничивать движение.

Сообщается, что в стычке с силовиками пострадал один из митингующих, ему уже оказали первую помощь. Демонстранты покинули проезжую часть и продолжили митинг на тротуарах.

В правозащитной организации Ассоциация молодых юристов отреагировали на действия правоохранителей, заявив, что они нарушают "свободу мирных собраний и выражения мнений" и являются "продолжением репрессий".

"Сотрудники МВД насильно задерживают участников мирной демонстрации, в том числе женщин. Процесс ареста сопровождается такими действиями, как выдергивание волос и бросание человека на землю", – говорят правозащитники.