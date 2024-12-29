У Грузії пройшли перші затримання після інавгурації Кавелашвілі – відео

Точна кількість затриманих невідома. Повідомляється, що один протестувальник постраждав у сутичці з поліціянтом

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

У Грузії відбулися перші затримання мітингувальників біля парламенту після вступу на посаду нового президента Михайла Кавелашвілі. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Мітингувальники протестували проти Кавелашвілі, якого не визнають п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, частина міжнародних партнерів країни та опозиція.

Точна кількість затриманих не повідомляється. Але, як передає Грузія. Online з посиланням на заяви ЗМІ, йдеться мінімум про чотирьох людей.

Силовики, розпочавши затримання, відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі. Перед цим поліція закликала присутніх перейти на тротуар, щоби не обмежувати рух.

Повідомляється, що у сутичці з силовиками постраждав один з мітингувальників, йому вже надали першу допомогу. Демонстранти залишили проїжджу частину та продовжили мітинг на тротуарах.

У правозахисній організації Асоціація молодих юристів відреагували на дії правоохоронців, заявивши, що вони порушують "свободу мирних зборів та висловлювання думок" і є "продовженням репресій".

"Співробітники МВС насильно затримують учасників мирної демонстрації, зокрема жінок. Процес арешту супроводжується такими діями, як висмикування волосся та кидання людини на землю", – кажуть правозахисники.