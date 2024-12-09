За час протестів у Грузії силовики затримали понад 400 людей – МВС країни
За 11 днів протестів у Грузії силовики затримали понад 400 людей. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ країни Олександр Дарахвелідзе.
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Він зазначив, що силовики затримали понад 30 осіб у межах кримінальних проваджень і ще 372 людини — в адміністративному порядку. З них 62 особи отримали адміністративний арешт, а понад 100 протестувальників оштрафували.
Щодо заяв затриманих про жорстоке поводження з боку правоохоронців, Дарахвелідзе нічого не сказав. Натомість він розповів про постраждалих поліціянтів і поклав відповідальність за насильство на протестувальників.
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