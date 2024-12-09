За час протестів у Грузії силовики затримали понад 400 людей – МВС країни

Протести проти дій керівної партії Грузинська мрія тривають у країні з 28 листопада

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

За 11 днів протестів у Грузії силовики затримали понад 400 людей. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ країни Олександр Дарахвелідзе.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Він зазначив, що силовики затримали понад 30 осіб у межах кримінальних проваджень і ще 372 людини — в адміністративному порядку. З них 62 особи отримали адміністративний арешт, а понад 100 протестувальників оштрафували.

Щодо заяв затриманих про жорстоке поводження з боку правоохоронців, Дарахвелідзе нічого не сказав. Натомість він розповів про постраждалих поліціянтів і поклав відповідальність за насильство на протестувальників.