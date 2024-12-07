У Грузії помітили тітушок – невідомі напали на журналістів та протестувальників: відео

Ілюстративне фото з протестів: DAVID MDZINARISHVILI / EPA

У Грузії під час протестів невідомі особи напали на знімальну групу телеканалу TV Pirveli у двох кварталах від парламенту, є повідомлення про напади тітушок на протестувальників.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Перед нападом журналісти висвітлювали групи людей, одягнутих в чорне, які нападали на людей на вулицях довкола проспекту Руставелі – центру протестного руху, де знаходиться грузинський парламент.

Люди в чорному одязі та масках напали на ведучу та відеооператора. У журналістів викрили апаратуру. Медіа наголошує, що на місці були присутні поліціянти, але вони не зреагували на напад:

Напад відбувся поряд з будинком чотири на вулиці Бесіка – це у двох кварталах від грузинського парламенту на проспекті Руставелі, навколо якого традиційно збираються мітингарі.

За декілька хвилин до нападу поінформоване джерело повідомило медіа, що на молодих людей, які виходять на мітинг, жорстоко напали співробітники приватної охоронної організації. Співбесідник у системі повідомив, що це відбувається за наказом заступника голови Служби державної безпеки Грузії Левана Ахобадзе.

Журналістів доставили до лікарні, в оператора серйозна травма голови – той повідомляв. що його ногами били декілька нападників одночасно.

Ресурс NEWSGEORGIA опублікував відео нападу на журналістів з іншого ракурсу – видно як група людей б'є лежачого ногами.

"На прилеглих вулицях у районі проспекту Руставелі стало небезпечно пересуватись усім: і учасникам акцій, і журналістам, і просто мешканцям", – зазначило ЗМІ.

Спеціальна слідча служба Грузії заявила, що розпочала розслідування за фактом нападу на журналістів. Телеканал акцентує: з початку протестів, 28 листопада, не покарано жодного з нападників на журналістів.

Проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу" повідомив, що через побиття з боку невідомих постраждали й учасники протесту. За даними ЗМІ, тітушки знаходяться на сусідніх вулицях та вичікують протестувальників у закутках.

Тим часом група учасників мітингу заявила, що захищатиме людей на вулицях, що прилягають до парламенту:

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.