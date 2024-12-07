В Грузии заметили тетушок – неизвестные напали на журналистов и протестующих: видео

Иллюстративное фото из протестов: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

В Грузии во время протестов неизвестные напали на съемочную группу телеканала TV Pirveli в двух кварталах от парламента, есть сообщения о нападениях титушек на протестующих.

Перед нападением журналисты освещали группы людей, одетых в черное, которые нападали на людей на улицах вокруг проспекта Руставели – центра протестного движения, где находится грузинский парламент.

Люди в черной одежде и масках напали на ведущую и видеооператора У журналистов разоблачили аппаратуру.

Нападение произошло возле дома четыре на улице Бесика – это в двух кварталах от грузинского парламента на проспекте Руставели, вокруг которого традиционно собираются митингующие.

За несколько минут до нападения информированный источник сообщил медиа, что на выходящих на митинг молодых людей жестоко напали сотрудники частной охранной организации Собеседник в системе сообщил, что это происходит по приказу заместителя председателя Службы государственной безопасности Грузии Левана Ахобадзе.

Журналистов доставили в больницу, у оператора серьезная травма головы – тот сообщал, что его ногами избивали несколько нападающих одновременно.

Ресурс NEWSGEORGIA опубликовал видео нападения на журналистов с другого ракурса – видно как группа людей бьющего лежащего ногами.

"На прилегающих улицах в районе проспекта Руставели стало опасно передвигаться всем: и участникам акций, и журналистам, и просто жителям.", – отметило СМИ.

Специальная следственная служба Грузии заявила, что начала расследование по факту нападения на журналистов.

Проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" сообщив, что от избиений со стороны неизвестных пострадали и протестующие. По данным СМИ, титушки находятся на соседних улицах и выжидают протестующих в уголках.

Тем временем группа митингующих заявила, что будет защищать людей на улицах, прилегающих к парламенту:

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.

2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.