За время протестов в Грузии силовики задержали более 400 человек – МВД страны
За 11 дней протестов в Грузии силовики задержали более 400 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.
Он отметил, что силовики задержали более 30 человек в рамках уголовных производств и еще 372 человека – в административном порядке. Из них 62 человека получили административный арест, а более 100 протестующих были оштрафованы.
Относительно заявлений задержанных о жестоком обращении со стороны правоохранителей Дарахвелидзе ничего не сказал. При этом он рассказал о пострадавших полицейских и возложил ответственность за насилие на протестующих.
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