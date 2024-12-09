За время протестов в Грузии силовики задержали более 400 человек – МВД страны

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За 11 дней протестов в Грузии силовики задержали более 400 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.

Он отметил, что силовики задержали более 30 человек в рамках уголовных производств и еще 372 человека – в административном порядке. Из них 62 человека получили административный арест, а более 100 протестующих были оштрафованы.

Относительно заявлений задержанных о жестоком обращении со стороны правоохранителей Дарахвелидзе ничего не сказал. При этом он рассказал о пострадавших полицейских и возложил ответственность за насилие на протестующих.