З Грузії депортують іноземців, які брали участь у протестах

Депортації підлягають 25 іноземців, 10 з них вже покинули Грузію

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Влада Грузії розпочала процедуру депортації іноземних громадян, які брали участь в антиурядових протестах і були притягнуті до адміністративної відповідальності. Про це повідомило медіа NewsGeorgia із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

За даними МВС, у листопаді-грудні 2024 року 91 іноземця зобов'язали покинути територію Грузії. З них понад чверть – учасники акцій протесту. Рішення про їхню депортацію ухвалювали після викриття в адміністративних правопорушеннях, зазначили правоохоронці.

"Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури депортації, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі в листопаді-грудні і яким суд призначив різні адміністративні покарання, — у сумі 25 осіб", – йдеться у заяві МВС.

Наразі Грузію вже покинули 10 іноземців. Правоохоронці не уточнили, громадянами яких країн вони є.

Медіа пише, що офіційної статистики щодо іноземців, які були затримані на протестах, немає. Згідно з повідомленнями неурядових організацій та ЗМІ, із приблизно 450 арештованих в адміністративному порядку понад 20 були іноземними громадянами. Відомо також, що більшість із них – росіяни.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня прем’єр країни Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

5 грудня Україна запровадила санкції проти грузинської влади.

Станом на 9 грудня силовики затримали понад 400 учасників акцій протесту.