Из Грузии депортируют иностранцев, участвовавших в протестах

Депортации подлежат 25 иностранцев, 10 из них уже покинули Грузию

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Власти Грузии начали процедуру депортации иностранных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах и были привлечены к административной ответственности. Об этом сообщило медиа NewsGeorgia со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, в ноябре-декабре 2024 года 91 иностранца обязали покинуть территорию Грузии. Из них более четверти – участники акций протеста. Решение об их депортации принималось после разоблачения в административных правонарушениях, отметили правоохранители.

"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры депортации, есть иностранные граждане, участвовавшие в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд назначил различные административные наказания, — в сумме 25 человек", — говорится в заявлении МВД.

Грузию уже покинули 10 иностранцев. Правоохранители не уточнили, гражданами каких стран они являются.

Медиа пишет, что официальной статистики по иностранцам, задержанным на протестах, нет. Согласно сообщениям неправительственных организаций и СМИ, из примерно 450 арестованных в административном порядке более 20 были иностранными гражданами. Известно также, что большинство из них – россияне.

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день премьер страны Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

После этого заявления в Тбилиси начались митинги, которе продолжаются и сейчас.

5 декабря Украина ввела санкции против грузинских властей.

По состоянию на 9 декабря силовики задержали более 400 участников акций протеста.