Євросоюз зупинив дію безвізового режиму для дипломатів та чиновників із Грузії

У заяві сказано, що звичайні громадяни Грузії і далі користуватимуться безвізовим режимом

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

Рада Європейського Союзу 27 січня призупинила частину угоди про спрощення візового режиму з Грузією, яка була ухвалена 2011 року. Про це сказано у повідомленні Ради.

Це торкнеться, зокрема, членів офіційних делегацій Грузії, які братимуть участь в офіційних зустрічах на території Європи; членів національного та регіональних урядів та парламенту країни; представників Конституційного суду Грузії та Верховного суду, а також власників дипломатичних паспортів.

Також для них скасовуються деякі переваги: нижчий візовий збір, короткий термін подання заяв та менша кількість підтверджувальних документів.

"Основні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Чиновники, які представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні отримувати вигоду з легшого доступу до ЄС", – сказав глава Ради та міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Водночас у Єврораді уточнили, що громадяни Грузії зі звичайними паспортами і далі користуватимуться безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до ЄС.

У заяві сказано, що це рішення – реакція на ухвалення Грузією закону "Про прозорість іноземного впливу" (так званого закону про "іноагентів") та законодавчого пакета про "сімейні цінності та захист неповнолітніх". А також відповідь на "жорстокі репресії" грузинської влади проти мирних демонстрантів.

Це суперечить інтересам Євросоюзу та його членів.

"ЄС вважає, що ці законодавчі акти підривають основні права грузинського народу, включно зі свободою об'єднань та висловлювань, правом на недоторканність приватного життя, правом на участь у державних справах, та посилюють стигматизацію та дискримінацію", – йдеться у заяві.