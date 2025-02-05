Парламент Грузии лишил мандатов 49 депутатов от оппозиции

Протесты у парламента Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Парламент Грузии, легитимность которого не признают пятый президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, прекратил полномочия 49 депутатов. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

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В частности, прекращены полномочия членов "Единства – Национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии". Основанием для принятия соответствующего решения стало их требование о прекращении полномочий, с которым они обратились в парламент в ноябре 2024 года.

В парламенте с 12 мандатами остается партия "Гахария за Грузию". Политическое объединение бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии, как и другие оппозиционные партии, преодолевшие проходной барьер на выборах 26 октября, называет результаты голосования нелегитимными и не участвует в парламентской деятельности, однако представители этой политсилы не подавали заявления о прекращении своих полномочий.

Согласно протоколу Центральной избирательной комиссии, по итогам парламентских выборов "Сильная Грузия" получила 14 мандатов, "Коалиция за перемены" – 19, а "Единство – Национальное движение" – 16 мандатов.

27 октября 2024 года ЦИК сообщила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала на парламентских выборах 54,08%. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии.

Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов в парламент.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день премьер страны Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги.