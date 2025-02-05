Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів від опозиції

Протести біля парламенту Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Парламент Грузії, легітимність якого не визнають п'ята президентка країни Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина грузинської громадськості, припинив повноваження 49 депутатів. Про це повідомило Ехо Кавказу.

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Зокрема, припинено повноваження членів Єдності – Національного руху, Коаліції за зміни та Сильної Грузії. Підставою для ухвалення відповідного рішення стала їхня вимога про припинення повноважень, з якими вони звернулися до парламенту у листопаді 2024 року.

Наразі у парламенті з 12 мандатами залишається партія "Гахарія за Грузію". Політичне об'єднання колишнього прем’єр-міністра країни Георгія Гахарії, як і інші опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр на виборах 26 жовтня, називає результати голосування нелегітимними та не бере участі у парламентській діяльності, проте представники цієї політсили не подавали заяви про припинення своїх повноважень.

Згідно з протоколом Центральної виборчої комісії, за підсумками парламентських виборів Сильна Грузія отримала 14 мандатів, Коаліція за зміни – 19, а Єдність – Національний рух – 16 мандатів.

27 жовтня 2024 року ЦВК повідомила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала на парламентських виборах 54,08%. Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії.

Опозиція заявила, що не визнає результатів виборів до парламенту.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня прем’єр країни Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.