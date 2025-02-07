Кобахідзе вважає, що Грузія може стати членом Євросоюзу до 2030 року

Наприкінці 2024-го Іраклі Кобахідзе оголосив, що Грузія призупинить переговори щодо вступу до ЄС до 2028 року

Іраклі Кобахідзе (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Влада Грузії "дуже оптимістично налаштована, що членство в Європейському Союзі до 2030 року є досяжним". Про це в інтерв’ю Euronews повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе.

У своєму першому інтерв’ю після того, як Грузія призупинила переговори про вступ до ЄС, Кобахідзе сказав, що "м’яч на стороні Брюсселя, і блок повинен бути більш гнучким у своєму підході до нових членів".

Грузинський прем’єр додав, що країна зіткнулася з "деякими серйозними проблемами з європейською бюрократією", але наголосив, що він все ще "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Грузія отримає членство в ЄС до 2030 року.

"Ми будемо послідовними у досягненні цієї мети, а потім сподіваємося, що підхід до Грузії буде більш справедливим у наступні роки", – сказав він.

У листопаді 2024-го Кобахідзе оголосив, що Грузія призупинить переговори щодо вступу до ЄС до 2028 року через те, що він тоді назвав "шантажем і маніпуляціями" з боку деяких політиків блоку.

ЄС надав Грузії статус кандидата в грудні 2023 року, але призупинив процес подання заявки на членство на невизначений термін і припинив фінансову підтримку в червні минулого року після ухвалення закону про "іноземний вплив", який блок вважає інспірованим Росією та авторитарним.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.

30 грудня новий президент Грузії, якого не визнає світова спільнота, заявив, що країна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу будь-якої миті.

27 січня 2025 року Євросоюз зупинив дію безвізового режиму для дипломатів та чиновників із Грузії.