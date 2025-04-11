Росія може готувати угоду із США про перемир'я до 9 травня – глава Міноборони Естонії

Ханно Певкур вважає, що Москва цілком ймовірно може укласти угоду зі США щодо перемир'я через свою любов до "особливих дат"

Ханно Певкур (Фото: Х)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Росія може спробувати укласти угоду зі США щодо перемир'я до 9 травня через свою любов до "особливих дат". Його цитує The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чому він думає, що Росія спробує укласти угоду зі Сполученими Штатами до 9 травня, Певкур сказав: "Я читаю знаки. Путін був завжди уважним до дат".

У цьому контексті глава Міноборони Естонії нагадав, що 23 лютого у Росії відзначають день Збройних сил, а 24 лютого окупаційні війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

"Тому я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне", – додав міністр.

30 березня 2025 року президент США Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України. Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.

31 березня президент США заявив, що вірить у те, що Путін піде на угоду про припинення війни. Також він пригрозив Росії вторинними митами на нафту, але додав, що впроваджувати їх не хоче.

9 квітня Зеленський сказав, що Трамп роздратований тим, що російський диктатор Володимир Путін не виконує обіцянки щодо припинення вогню.