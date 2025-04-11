Россия может готовить соглашение с США о перемирии до 9 мая – глава Минобороны Эстонии

Ханно Певкур считает, что Москва по всей вероятности может заключить соглашение с США о перемирии из-за своей любви к "особым датам"

Ханно Певкур (Фото: Х)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии до 9 мая из-за своей любви к "особым датам". Его цитирует The Guardian.

Отвечая на вопрос, почему он думает, что Россия попытается заключить соглашение с Соединенными Штатами до 9 мая, Певкур сказал: "Я читаю знаки. Путин всегда был внимательным к датам".

В этом контексте глава Минобороны Эстонии напомнил, что 23 февраля в России отмечают день Вооруженных сил, а 24 февраля оккупационные войска приступили к полномасштабному вторжению в Украину.

"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к тому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-нибудь перемирие или что-то подобное", – добавил министр.

30 марта 2025 г. президент США Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.

31 марта президент США заявил, что верит в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что внедрять их не хочет.

9 апреля Зеленский сказал, что Трамп раздражен тем, что российский диктатор Владимир Путин не выполняет обещания по прекращению огня.