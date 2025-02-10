Сі Цзіньпін зібрався на святкування 9 травня у Москву

У відповідь Сі запросив Путіна відвідати Китай у вересні на святкування річниці завершення Другої світової війни

Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Китайський лідер Сі Цзіньпін прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна відвідати "парад перемоги" 9 травня у Москві. Про це заявив посол Росії в Китаї Ігор Моргулов.

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"Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь в урочистостях 9 травня в Москві з нагоди 80-річчя перемоги", – сказав він.

Моргулов повідомив, що у відповідь Сі запросив Путіна відвідати Китай у вересні на святкування річниці завершення Другої світової війни.

Водночас у грудні Кремль заявив, що запросив представників багатьох країн долучитися до відзначення 80-ї річниці закінчення війни, яку в Росії називають "Великою Вітчизняною війною".

У 2023 році президент Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначають День Європи.

Того ж року під час параду "перемоги" на Червоній площі у Москві показали єдиний танк – історичний Т-34. Ні гелікоптерів, ні літаків взагалі не було.

Російське опозиційне видання Верстка з посиланням на неназваних депутатів із нібито оточення Кремля тоді писало, що російські еліти стали "заметно тревожнее" і "вообще приуныли". Зокрема, каже співрозмовник журналістів, на параді 9 травня цьогоріч їм було "безрадісно".