В ответ Си пригласил Путина посетить Китай в сентябре на празднование годовщины завершения Второй мировой войны

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Китайский лидер Си Цзиньпин принял приглашение российского диктатора Владимира Путина посетить "парад победы" 9 мая в Москве. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Глава КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия победы", – сказал он.

Моргулов сообщил, что в ответ Си пригласил Путина посетить Китай в сентябре на празднование годовщины завершения Второй мировой войны.

В декабре Кремль заявил, что пригласил представителей многих стран присоединиться к 80-й годовщине окончания войны, которую в России называют "Великой Отечественной войной".

В 2023 году президент Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечают День Европы.

В том же году во время парада "Победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было.

Российское оппозиционное издание Верстка со ссылкой на неназванных депутатов из якобы окружения Кремля тогда писало, что российские элиты стали "заметно тревожнее" и "вообще приуныли". В частности, говорит собеседник журналистов, на параде 9 мая им было "безрадостно".