Российские элиты "приуныли". В частности из-за парада на 9 мая – росСМИ

Российское оппозиционное издание Верстка со ссылкой на неназванных депутатов из якобы окружения Кремля пишет, что российские элиты стали "заметно тревожнее" и "вообще приуныли". В частности, говорит собеседник журналистов, на параде 9 мая им было "безрадостно".

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"Должен был быть день победы, а победа не чувствовалась. Раньше у тебя над головой летали самолеты на репетицию парада, и ты гордился. Сейчас дергаешься – как бы не вражеский беспилотник", – пытается объяснить он, вспоминая недавнюю атаку дрона на Кремль.

Источник также рассказывает, что немного "подкосила" и новость о "покушении" на пропагандиста Захара Прилепина, поэтому 9 мая вообще не хотелось праздновать, вместо этого – "скорее вернуться домой, в семью".

Расстроило еще и видеообращение главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина к Минобороны РФ, появившееся в сети сразу после парада.

"Он еще, б**ть, вылез, его только не хватало", – говорит один из собеседников.

Другой собеседник издания, будто бы близкий к администрации российского диктатора Владимира Путина, заявил, что элиты в России вроде бы уже не ждут победы в войне против Украины.

"Размытые возможности: теперь боишься даже про самое страшное (ядерном ударе. – ред. Верстки) говорить, что его точно не будет. И ничего, понимаете, ничего нет, что обещало бы близкую победу, давало бы надежду", – жалуется он.

В связи с тем, что инфопространство российской верхушки и их окружения заполонили новости о якобы украинском контрнаступлении, "неадекватных предложениях" Кремля, а также преследовании за несогласие с властями, собеседники Верстки отмечают, что российские парламентарии решили просто "затаиться", чтобы их не трогали.

9 мая 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал 9 мая в Москве "парадом убийц".

Во время парада "победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было.

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