Подоляк: В Москве проходит кремлевский парад убийц

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал начинающийся в Москве военный парад "парадом убийц", отметив, что перед этим Россия выпустила по мирным украинским городам 25 крылатых ракет. Об этом он написал в Twitter.

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"Ложь, парад и… Путин с соучастниками и наблюдателями на трибунах лицемерия. Перед тем как собраться на кремлевский "парад убийц", Россия выпустила ночью по мирным украинским городам 25 крылатых ракет (15 из них по Киеву), злостно пытаясь "освободить" гражданских от жизни, свободы и собственного жилья", – написал Подоляк.

Сегодня в России отмечают победу СССР в так называемой великой отечественной войне. Во многих российских городах отказались от празднования из-за страха перед воздушными ударами.

9 мая, в первые часы Дня победы у россиян, армия страны-террориста снова нанесла ракетные удары по Украине.

За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.

Вадим Ребрина

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