Россияне пишут, что ВСУ пытались атаковать Москву 9 мая. ГУР: Перекрывают жалкий парад

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне пытаются прикрыть "жалкий" парад 9 мая сообщениями о том, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать Москву во время мероприятия. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, все бы реально увидели, если бы Украина хотела что-то сделать в Москве 9 мая. Он отметил, что военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что Силы обороны бьют только по военным целям.

"Пропагандистские мероприятия нам мало интересны. Главная опасность для жителей РФ исходила вчера со стороны Кремля. Им нужно поднимать психологическое состояние своего населения, пропаганда работает, но мы не видим очередей добровольцев. Мы увидели жалкий парад", — сказал Юсов.

Разведчик заявил, что мероприятие стало символом позора Кремля, так как России не удалось оккупировать Донбасс или захватить Бахмут к 9 мая.

"У них есть страх, что им нечего говорить и нечего показать. Хотят показать, что виноват не режим Путина , а "зловещая" Украина", — резюмировал он.

Дмитро Гриниченко

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