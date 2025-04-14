Поїздки з боку країн – членів ЄС до Москви на 9 травня матимуть наслідки – Каллас

Очільниця євродипломатії наголосила, що Євросоюз проти участі членів та країн-кандидатів у параді 9 травня в Москві

Кая Каллас (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила на пресконференції, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.

"Багато міністрів сказали, що ЄС сприймає серйозно поїздки до Москви на святкування 9 травня, вони матимуть наслідки", – сказала вона.

Крім того, за словами очільниці євродипломатії, ЄС чітко дав зрозуміти, що не хоче участі у параді в Москві будь-якої з країн – кандидатів на вступ до блоку.

"Думаю, це було дуже чітко сказано", – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно європейські союзники думають над тим, щоб приїхати до Києва на 9 травня, Каллас сказала: "Звісно, ми завжди шукаємо варіанти, щоб продемонструвати солідарність з Україною".