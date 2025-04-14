Поїздки з боку країн – членів ЄС до Москви на 9 травня матимуть наслідки – Каллас
Очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила на пресконференції, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.
"Багато міністрів сказали, що ЄС сприймає серйозно поїздки до Москви на святкування 9 травня, вони матимуть наслідки", – сказала вона.
Крім того, за словами очільниці євродипломатії, ЄС чітко дав зрозуміти, що не хоче участі у параді в Москві будь-якої з країн – кандидатів на вступ до блоку.
"Думаю, це було дуже чітко сказано", – додала вона.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно європейські союзники думають над тим, щоб приїхати до Києва на 9 травня, Каллас сказала: "Звісно, ми завжди шукаємо варіанти, щоб продемонструвати солідарність з Україною".
- У листопаді 2024 року прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що прилетить на парад 9 травня у Москву на запрошення Путіна.
- Наприкінці лютого 2025-го президент США Трамп спростував чутки, що він приїде до Росії 9 травня для святкування Дня перемоги.
- 14 квітня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.