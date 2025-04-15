"Ніхто не може мені вказувати". Фіцо заявив, що поїде до Москви 9 травня попри заборону ЄС

Словацький прем'єр не відмовляється від ідеї візиту до Москви на 9 травня, хоча ЄС наказав країнам-членам та кандидатам на вступ не робити цього

Фото: Роберт Фіцо/Facebook

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти Євросоюзу через заборону для членів блоку та кандидатів на вступ відвідувати парад у Москві 9 травня. У Facebook політик запевнив, що так чи інакше здійснить візит до російської столиці.

"Я їду до Москви 9 травня. Чи є попередження пані Каллас шантажем або погрозою, що мене покарають після повернення з Москви? Не знаю, але знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939 <...> Пані Каллас, я хотів би вам повідомити, що я є легітимним прем'єр-міністром Словаччини — суверенної країни. Ніхто не може вказувати мені, куди я маю чи не маю права подорожувати", – написав Фіцо.

За його словами, метою його поїздки до Москви буде "вшанування тисяч червоноармійців, які загинули під час визволення Словаччини, а також інших мільйонів жертв нацистського терору".

"Так само як я вшанував пам'ять жертв висадки в Нормандії, Тихоокеанського театру війни чи як поїду поклонятися льотчикам RAF. І нагадаю вам, що як один із небагатьох в ЄС, я постійно говорю про необхідність миру в Україні та не належу до завзятих прихильників продовження цієї безглуздої війни", – підсумував глава словацького уряду.

14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.

Того ж дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.