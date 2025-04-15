Парламент Словаччини відмовився засудити удари РФ по Кривому Рогу та Сумах

Словацькі депутати не підтримали проєкт резолюції, що засуджує російські воєнні злочини проти українців у Кривому Розі та Сумах

Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Палата депутатів Словаччини не підтримала проєкт резолюції опозиції, яка закликала Росію вивести свої війська з України та засуджувала російські обстріли Кривого Рогу і Сум. Про це пише видання SME.

За даними журналістів, ініціативу виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів не проголосували за її ухвалення.

Як пише SME, таке рішення було цілком очікуваним, оскільки більшість у парламенті контролює коаліція на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

Раніше Фіцо розкритикував заборону Євросоюзу на відвідування країнами-членами й кандидатами на вступ Москви 9 травня. Глава словацького уряду заявив, що "ніхто не може йому вказувати".

Увечері 4 квітня 2025 року росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – 9 дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.

Вранці 13 квітня окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати (35 загиблих і понад сотні поранених).

Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.

Трамп, коментуючи атаку, сказав, що "вони зробили помилку".