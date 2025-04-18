Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
Поврежденный офис АТБ в Днепре (Фото: Facebook Бориса Маркова)

Утром 18 апреля Россия атаковала ракетами Днепр, в результате чего повреждены фитнес-центр, гостиница и офис АТБ. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и бывший гендиректор АТБ, член Совета директоров Борис Марков.

Лысак опубликовал фото поврежденных объектов и сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.

Марков написал, что от взрывной волны сильно поврежден новый офис АТБ.

Президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Алексей Мартынов сообщил, что российская ракета попала рядом с воднолыжным клубом Sentosa, где бывали "большинство сильнейших спортсменов в мире".

Лысак также сообщил о других последствиях в Днепровском районе: в Подгородном загорелась сухая трава, повреждены частные дома и теплицы.

В Новоалександровской общине горело имущество в хозяйственном сооружении.

Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
Фото: Telegram-канал Сергея Лысака
Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
Фото: Telegram-канал Сергея Лысака
Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
Фото: Telegram-канал Сергея Лысака
Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
Фото: Telegram-канал Сергея Лысака
Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
Фото: Telegram-канал Сергея Лысака
Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
SENTOSA (Фото: Facebook Алексея Мартынова)
Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото
SENTOSA (Фото: Facebook Алексея Мартынова)
  • 16 апреля россияне массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. Повреждены не менее 15 домов, в том числе студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.
  • На утро 17 апреля количество пострадавших выросло до 28, а погибших – до трех.
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