Россия ударила ракетами по Днепру: повреждены новый офис АТБ, отель и фитнес-центр – фото

Есть последствия в Днепровском районе и областном центре. РФ снова ударила по гражданским объектам

Поврежденный офис АТБ в Днепре (Фото: Facebook Бориса Маркова)

Утром 18 апреля Россия атаковала ракетами Днепр, в результате чего повреждены фитнес-центр, гостиница и офис АТБ. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и бывший гендиректор АТБ, член Совета директоров Борис Марков.

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Лысак опубликовал фото поврежденных объектов и сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.

Марков написал, что от взрывной волны сильно поврежден новый офис АТБ.

Президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Алексей Мартынов сообщил, что российская ракета попала рядом с воднолыжным клубом Sentosa, где бывали "большинство сильнейших спортсменов в мире".

Лысак также сообщил о других последствиях в Днепровском районе: в Подгородном загорелась сухая трава, повреждены частные дома и теплицы.

В Новоалександровской общине горело имущество в хозяйственном сооружении.

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

SENTOSA (Фото: Facebook Алексея Мартынова)

SENTOSA (Фото: Facebook Алексея Мартынова)