Росія вгатила ракетами по Дніпру: понівечено новий офіс АТБ, готель і фітнес-центр – фото
Зранку 18 квітня Росія атакувала ракетами Дніпро, внаслідок чого пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс АТБ. Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та колишній гендиректор АТБ, член Ради директорів Борис Марков.
Лисак опублікував фото понівечених об’єктів та повідомив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Марков написав, що від вибухової хвилі сильно пошкоджено новий офіс АТБ.
Президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексій Мартинов повідомив, що російська ракета влучила поряд із воднолижним клубом Sentosa, де бували "більшість найсильніших спортсменів у світі".
Лисак також повідомив про інші наслідки у Дніпровському районі: у Підгородному зайнялася суха трава, понівечені приватні будинки і теплиці.
У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді.
- 16 квітня росіяни масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Пошкоджено щонайменше 15 будинків, зокрема студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.
- На ранок 17 квітня кількість постраждалих зросла до 28, а загиблих – до трьох.