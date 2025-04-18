Росія вгатила ракетами по Дніпру: понівечено новий офіс АТБ, готель і фітнес-центр – фото

Є наслідки у Дніпровському районі та в обласному центрі. РФ знову вгатила по цивільних об'єктах

Пошкоджений офіс АТБ у Дніпрі (Фото: Facebook Бориса Маркова)

Зранку 18 квітня Росія атакувала ракетами Дніпро, внаслідок чого пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс АТБ. Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та колишній гендиректор АТБ, член Ради директорів Борис Марков.

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Лисак опублікував фото понівечених об’єктів та повідомив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Марков написав, що від вибухової хвилі сильно пошкоджено новий офіс АТБ.

Президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексій Мартинов повідомив, що російська ракета влучила поряд із воднолижним клубом Sentosa, де бували "більшість найсильніших спортсменів у світі".

Лисак також повідомив про інші наслідки у Дніпровському районі: у Підгородному зайнялася суха трава, понівечені приватні будинки і теплиці.

У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді.

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

SENTOSA (Фото: Facebook Олексія Мартинова)

SENTOSA (Фото: Facebook Олексія Мартинова)