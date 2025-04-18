Зеленський відреагував на удари РФ балістикою і крилатими ракетами у Страсну п’ятницю

18 квітня вранці росіяни вдарили балістичними ракетами по Харкову та крилатими ракетами по Дніпру. У Харкові загинула людина і ще 87 постраждали

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Уранці 18 квітня Росія вдарила трьома "шахедами" по Сумах, чотирма балістичними ракетами по Харкову та крилатими ракетами по Дніпру. Президент Володимир Зеленський відреагував на це і назвав ворожі удари "знущаннями".

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"Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю – балістикою, крилатими ракетами, "шахедами" – знущаннями над нашими людьми та містами", – написав він.

Глава держави висловив співчуття родичам загиблих унаслідок ракетних ударів по Харкову й атаки "шахедів" на Суми.

Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що з вечора 17 квітня і в ніч проти 18-го Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і п'ятьма крилатими ракетами "Іскандер-К".

Українська протиповітряна оборона збила три "Іскандер-К". Також вона збила 23 "шахеди", а 10 дронів-імітаторів локаційно втрачено. Всього окупанти запустили 37 "шахедів" і безпілотників-імітаторів.

На Харківщини росіяни вдарили чотирма балістичними ракетами з касетною бойовою частиною по обласному центру. Внаслідок цього загинув чоловік і ще 87 постраждали. Пошкоджено понад 20 багатоквартирних, більш ніж 30 приватних будинків, підприємство, навчальний заклад і 25 автомобілів.

На Сумщині три ворожих БпЛА близько 05:00 влучили по підприємству, яке є провідним виробником хлібобулочних і кондитерських виробів в регіоні, в обласному центрі та вбили людину. Також постраждала ще одна людина.

Загинув 61-річний чоловік, який працював водієм і в момент удару завантажував продукцію. Постраждала 55-річна жінка, яка працює на хлібзаводі.

На Дніпропетровщині Росія завдала ударів ракетами по обласному центру та Дніпровському району. У Дніпрі пошкоджені фітнес-центр Sentosa, готель та офіс АТБ. У Підгородному зайнялася суха трава, понівечені приватні будинки й теплиці.

У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді, пожежу загасили. Загиблих або постраждалих немає.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав, що ввечері 17 квітня окупанти скерували на Миколаїв ударний дрон, тип якого з'ясовується.

Через це загорілися склади на території виробничого підприємства, пожежу загасили. Також увечері 17 квітня ворог вдарив по Вознесенському районі Миколаївщини балістичною ракетою, за попередньою інформацією, "Іскандер-М". У результаті ворожих атак на регіон загиблих чи поранених немає.