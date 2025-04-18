В Харькове завершены поисково-спасательные работы после российского удара

Из-за атаки погиб человек. 114 пострадали, в том числе девять детей

Фото: ГСЧС

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы в Харькове после ракетного обстрела РФ, сообщило Министерство внутренних дел.

Из-за российского удара погиб один человек.

Пострадали 114 человек, в том числе девять детей.

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 150 пострадавшим.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Утром 18 апреля Россия ударила тремя "шахедами" по Сумам, четырьмя баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру.

Президент Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер" – одна из них взорвалась в воздухе прямо над спальным районом, а другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.

Глава государства вновь обратился к США и партнерам насчет дополнительных систем ПВО Patriot и ракет к ним для Украины и отметил, что "это по-христиански – помочь".