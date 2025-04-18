В Харькове завершены поисково-спасательные работы после российского удара
Фото: ГСЧС

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы в Харькове после ракетного обстрела РФ, сообщило Министерство внутренних дел.

Из-за российского удара погиб один человек.

Пострадали 114 человек, в том числе девять детей.

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 150 пострадавшим.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
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