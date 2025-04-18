В Харькове завершены поисково-спасательные работы после российского удара
Специалисты завершили аварийно-спасательные работы в Харькове после ракетного обстрела РФ, сообщило Министерство внутренних дел.
Из-за российского удара погиб один человек.
Пострадали 114 человек, в том числе девять детей.
Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 150 пострадавшим.
- Утром 18 апреля Россия ударила тремя "шахедами" по Сумам, четырьмя баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру.
- Президент Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер" – одна из них взорвалась в воздухе прямо над спальным районом, а другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.
- Глава государства вновь обратился к США и партнерам насчет дополнительных систем ПВО Patriot и ракет к ним для Украины и отметил, что "это по-христиански – помочь".