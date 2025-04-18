"Это по-христиански – помочь". После атаки РФ по Харькову Зеленский обратился к США
После ракетной атаки РФ по Харькову президент Владимир Зеленский вновь обратился к США и партнерам по поводу дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним для Украины, и отметил, что "это по-христиански – помочь". Такое сообщение появилось в соцсетях главы государства.
"Нужно быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики, – мы обращаемся за защитой, которой заслуживает каждый народ", – рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что нет такой ситуации, что "какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то – меньше".
Зеленский отметил, что "это по-христиански – помочь", особенно когда есть такая возможность.
"И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизнь, как и другой. Россия заслуживает по меньшей мере жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", – отметил президент.
Он напомнил о новых украинских санкциях против производителей ракет: "Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая". Глава государства добавил, что Украина будет работать с партнерами и дальше, чтобы их санкции были синхронизированы.
Также Зеленский рассказал о ситуации в Харькове: продолжаются работы после удара РФ. По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер" – одна из них разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, а другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.
"В результате удара повреждены обычные жилые дома, много пострадавших – более сотни людей. Всем оказывается помощь. Совершенно разные люди: кто-то постарше, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России – для российских ракет", – отметил президент.
- 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США по крайней мере 10 систем ПВО Patriot за $15 млрд.
- 15 апреля в ответ Трамп заявил, что его украинский коллега "всегда хочет купить ракеты", и снова обвинил его в начале полномасштабной войны РФ.
- Утром 18 апреля Россия ударила ракетами по Харькову, погиб человек, зафиксировано попадание в многоквартирные дома. По состоянию на вечер известно о 112 пострадавших, в том числе восьми детях.