"Это по-христиански – помочь". После атаки РФ по Харькову Зеленский обратился к США

Фото: Telegram Владимира Зеленского

После ракетной атаки РФ по Харькову президент Владимир Зеленский вновь обратился к США и партнерам по поводу дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним для Украины, и отметил, что "это по-христиански – помочь". Такое сообщение появилось в соцсетях главы государства.

"Нужно быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики, – мы обращаемся за защитой, которой заслуживает каждый народ", – рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что нет такой ситуации, что "какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то – меньше".

Зеленский отметил, что "это по-христиански – помочь", особенно когда есть такая возможность.

"И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизнь, как и другой. Россия заслуживает по меньшей мере жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", – отметил президент.

Он напомнил о новых украинских санкциях против производителей ракет: "Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая". Глава государства добавил, что Украина будет работать с партнерами и дальше, чтобы их санкции были синхронизированы.

Также Зеленский рассказал о ситуации в Харькове: продолжаются работы после удара РФ. По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер" – одна из них разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, а другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.

"В результате удара повреждены обычные жилые дома, много пострадавших – более сотни людей. Всем оказывается помощь. Совершенно разные люди: кто-то постарше, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России – для российских ракет", – отметил президент.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского