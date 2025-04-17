Трамп больше не обвиняет Зеленского в начале войны, но не в восторге от президента Украины

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не считает своего коллегу Владимира Зеленского ответственным за полномасштабную войну РФ против Украины, но отметил, что недоволен им. Об этом политик рассказал во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

"Я не считаю Зеленского ответственным [за войну], но я не в восторге от того, что эта война началась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. У вас были бы миллионы живых людей сейчас, которые погибли. У вас были бы города, которые были бы открыты и процветали, [...] Они разбиты вдребезги, лежат на земле миллионами обломков, в них попадают ракеты, бомбы и пули. И поэтому я не доволен им [Зеленским], и я не доволен кем-либо, кто вовлечен [в войну]", – заявил Трамп.

Президент США в очередной раз заявил, что полномасштабное вторжение якобы бы не началось, будь он во главе США в тот момент.

"Теперь я пытаюсь заставить его [Владимира Путина] остановиться, потому что, как вы знаете, Россия гораздо больше [чем Украина], это большая военная сила. И если вы умны, то вы не ввязываетесь в войны...", – добавил политик.

Трамп отметил, что не обвиняет президента Украины, но в то же время он бы не сказал, что тот "сделал лучшую работу".

"Я не большой фанат [Зеленского]", – подытожил президент США.