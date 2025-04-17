Трамп більше не звинувачує Зеленського у початку війни, але не в захваті від президента України

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не вважає свого колегу Володимира Зеленського відповідальним за повномасштабну війну РФ проти України, але зазначив, що незадоволений ним. Про це політик розповів під час брифінгу з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі.

"Я не вважаю Зеленського відповідальним [за війну], але я не в захваті від того, що ця війна почалася. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. У вас були б мільйони живих людей зараз, які загинули. У вас були б міста, які були б відкриті й процвітали, [...] Вони розбиті вщент, лежать на землі мільйонами уламків, в них влучають ракети, бомби та кулі. І тому я не задоволений ним [Зеленським], і я не задоволений будь-ким, хто залучений [до війни]", – заявив Трамп.

Президент США вчергове заявив, що повномасштабне вторгнення нібито б не розпочалося, якби він був на чолі США у той момент.

"Тепер я намагаюся змусити його [Володимира Путіна] зупинитися, бо, як ви знаєте, Росія набагато більша [за Україну], це більша військова сила. І якщо ви розумні, то ви не вплутуєтеся у війни...", – додав політик.

Трамп зазначив, що не звинувачує президента України, але водночас він би не сказав, що той "зробив найкращу роботу".

"Я не великий фанат [Зеленського]", – підсумував президент США.