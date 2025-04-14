"Він завжди хоче купити ракети". Трамп відповів на ідею Зеленського придбати додаткові Patriot у США

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський "завжди хоче купити ракети", й знову звинуватив його у початку повномасштабної війни РФ. У такий спосіб на пресконференції у Білому домі Трамп відреагував на ідею Зеленського придбати в Америки протиповітряні системи Patriot для України.

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Журналіст запитав очільника США, чи говорив він з президентом України щодо пропозиції придбати більше ракетних батарей Patriot.

"О, я не знаю. Він завжди хоче купити ракети... Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, так? Не можна починати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – відповів Трамп.

Він почав говорити фразу "якби ми не дали їм [українцям] того, що дали...", але не закінчив її. Можливо, президент США хотів повторити свої слова про те, що нібито без американської допомоги Україна б програла, як казав під час суперечки з Зеленським у лютому.

Далі політик знову нагадав, що саме за його першої каденції Штати надали Україні переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin: "Так вони виграли свій перший великий бій, з [російськими] танками, які застрягли в багнюці. І вони знищили їх з Javelin (з контексту, йдеться про бої на півночі України на початку 2022 року. – Ред.)".

"У них [українців] є вислів, що Обама в той час дав їм ковдри, а Трамп дав їм Javelin", – підсумував голова США.