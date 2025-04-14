"Росія помилилася, коли напала на Україну". Каллас відреагувала на заяву Трампа про Суми
Росія має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення в Україну було помилкою. Про це на пресконференції заявила очільниця євродипломатії Кая Каллас, коментуючи слова президента США Дональда Трампа щодо російського ракетного удару по Сумах 13 квітня.
"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена", – сказала вона.
Каллас наголосила, що європейські лідери та інші союзники надалі підтримуватимуть Україну.
"Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", – підсумувала глава євродипломатії.
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати (34 загиблих і понад 110 поранених), заявив голова МВА.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
- Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.
- Трамп відреагував на російську ракетну атаку по Сумах так: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо. Я думаю, що війна є зловживанням владою".