"Росія помилилася, коли напала на Україну". Каллас відреагувала на заяву Трампа про Суми

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Росія має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення в Україну було помилкою. Про це на пресконференції заявила очільниця євродипломатії Кая Каллас, коментуючи слова президента США Дональда Трампа щодо російського ракетного удару по Сумах 13 квітня.

"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена", – сказала вона.

Каллас наголосила, що європейські лідери та інші союзники надалі підтримуватимуть Україну.

"Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", – підсумувала глава євродипломатії.