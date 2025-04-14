"РФ ошиблась, когда напала на Украину". Каллас отреагировала на заявление Трампа о Сумах

Европейские лидеры и другие союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину, заявила глава евродипломатии

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Россия должна понять, что ее полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой. Об этом на пресс-конференции заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу российского ракетного удара по Сумах 13 апреля.

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"Я думаю, интересам всех отвечает, чтобы Россия поняла, что она совершила ошибку, когда атаковала Украину. Что она не сможет победить в Украине, потому что воля народа Украины не сломлена", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что европейские лидеры и другие союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину.

"Надеюсь, это очевидно для многих сейчас: если вы хотите остановить убийства, то должны остановить Россию, которая и совершает все эти убийства", – подытожила глава евродипломатии.