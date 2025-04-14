"РФ ошиблась, когда напала на Украину". Каллас отреагировала на заявление Трампа о Сумах
Россия должна понять, что ее полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой. Об этом на пресс-конференции заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу российского ракетного удара по Сумах 13 апреля.
"Я думаю, интересам всех отвечает, чтобы Россия поняла, что она совершила ошибку, когда атаковала Украину. Что она не сможет победить в Украине, потому что воля народа Украины не сломлена", – сказала она.
Каллас подчеркнула, что европейские лидеры и другие союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину.
"Надеюсь, это очевидно для многих сейчас: если вы хотите остановить убийства, то должны остановить Россию, которая и совершает все эти убийства", – подытожила глава евродипломатии.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумах – именно повторная атака принесла человеческие потери (34 погибших и более 110 раненых), заявил глава ГВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
- Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Сумах так: "Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно. Я думаю, что война является злоупотреблением властью".