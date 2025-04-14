Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд – Зеленський

Президент заявив, що обговорював з Трампом дві опції: купити системи ППО або купити ліцензію на їхнє виробництво

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готова купити у США принаймні 10 систем протиповітряної оборони Patriot за $15 млрд. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CBS News заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що у розмовах з американським колегою Дональдом Трампом пропонував і купити у Штатів Patriot, і просив ліцензію на виробництво. За його словами, є кілька кроків, як захистити Україну.

"Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста. Це $15 млрд. Ми готові заплатити ці $15 млрд. Ми знайдемо ці гроші", – сказав він.

Другий крок – ліцензії на виробництво систем та ракет до них. За словами Зеленського, про це він просив не тільки у Трампа, але й в адміністрації його попередника Джо Байдена.

"Ми хотіли за це заплатити, мати ліцензії. І тоді вже розуміти, як і в який термін ми зможемо побудувати систему закриття нашого неба. Тобто варіанти є різні", – сказав український президент.