Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд – Зеленский
Украина готова купить у США как минимум 10 систем противовоздушной обороны Patriot за $15 млрд. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что в разговорах с американским коллегой Дональдом Трампом предлагал и купить у Штатов Patriot и просил лицензию на производство. По его словам, есть несколько шагов по защите Украины.
"Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города. Это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд. Мы найдем эти деньги", – сказал он.
Второй шаг – лицензии на производство систем и ракет к ним. По словам Зеленского, об этом он просил не только у Трампа, но и в администрации его предшественника Джо Байдена.
"Мы хотели за это заплатить, иметь лицензии. И тогда уже понимать, как и в какой срок мы сможем построить систему закрытия нашего неба. То есть варианты разные", – сказал украинский президент.
- 11 апреля, до заседания "Рамштайна", министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет содержать, в частности, четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T. Впоследствии чиновник заявил, что его государство не может предоставить Украине больше ПВО Patriot, поскольку само ожидает их поставки.
- Во время онлайн-выступления на "Рамштайне" Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем ПВО Patriot.
- В общей сложности во время заседания партнеры объявили о рекордном объеме помощи Украине — более 21 млрд евро (около $23,85 млрд).