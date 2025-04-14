"Он всегда хочет купить ракеты". Трамп ответил на идею Зеленского приобрести Patriot у США

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский "всегда хочет купить ракеты" и снова обвинил его в начале полномасштабной войны РФ. Таким образом на пресс-конференции в Белом доме Трамп отреагировал на идею Зеленского приобрести у Америки противовоздушные системы Patriot для Украины.

Журналист спросил главу США, говорил ли он с президентом Украины о предложении приобрести больше ракетных батарей Patriot.

"О, я не знаю. Он всегда хочет купить ракеты... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, да? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты", – ответил Трамп.

Он начал говорить фразу "Если бы мы не дали им [украинцам] того, что дали...", но не закончил ее. Возможно, президент США хотел повторить свои слова о том, что якобы без американской помощи Украина проиграла, как говорил во время спора с Зеленским в феврале.

Далее политик снова напомнил, что именно при его первой каденции Штаты предоставили Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin: "Так они выиграли свой первый большой бой, с [российскими] танками, застрявшими в грязи. И они уничтожили их с Javelin (Из контекста, речь идет о боях на севере Украины в начале 2022. – Ред.)".

"У них [украинцев] есть выражение, что Обама в то время дал им простыни, а Трамп дал им Javelin", – подытожил глава США.