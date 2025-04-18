"Це по-християнськи – допомогти". Після атаки РФ по Харкову Зеленський звернувся до США і партнерів

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Після ракетної атаки РФ по Харкову президент Володимир Зеленський знову звернувся до США та партнерів стосовно додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них для України, й зазначив, що "це по-християнськи – допомогти". Такий допис з'явився у соцмережах глави держави.

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"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", – розповів глава держави.

Він наголосив, що немає бути такої ситуації, що "якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше".

Зеленський зазначив, що "це по-християнськи – допомогти", особливо коли є така можливість.

"І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", – зауважив президент.

Він нагадав про нові українські санкції проти виробників ракет: "Багато з цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, із Китаю". Глава держави додав, що Україна працюватиме з партнерами й надалі, аби їх санкції були синхронізовані.

Також Зеленський розповів про ситуацію у Харкові: тривають роботи після удару РФ. За попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети "Іскандер" – одна з них розірвалась у повітрі просто над спальним районом, а інша влучила по території підприємства поряд із житловою забудовою.

"В результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих – більше сотні людей. Усім надається допомога. Абсолютно різні люди: хтось старшого віку, хтось зовсім молодий. Усі просто живуть своїм життям у власній країні, у своєму місті, і це робить їх мішенню для Росії – для російських ракет", – зауважив президент.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського