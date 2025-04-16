Глава МЗС Литви "не має сумнівів" в атаці РФ на Великдень: Може, це буде переломний момент

Політик заявив, що трагедія в Сумах стала стимулом для країн ЄС до більш сміливих кроків на підтримку України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Фото: LRT)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Росія вдарить по Україні на Великдень і це спонукає країни ЄС до посилення санкцій проти РФ. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ELTA, передає LRT.

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На думку політика, атака може бути страшнішою за трагедію в Сумах у Вербну неділю.

"Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що [Росія] подасть нам щось ще страшніше на Великдень. Можливо, це буде переломний момент, коли ми скажемо: добре, дивіться, нам потрібно посилити санкції", – сказав Будріс.

За словами глави МЗС, трагедія в Сумах стала стимулом для країн Євросоюзу до більш сміливих кроків – як щодо нових економічних обмежень Кремля, так і щодо додаткової підтримки України.

"Початком цієї роботи, безумовно, стала подія в Сумах – це, безперечно, був поштовх. І ніхто за столом не міг проігнорувати цю жахливу трагедію. Навіть якщо на третьому році війни певні події стають буденністю – це поле бою, спалена техніка – загибель мирних жителів, загибель дітей ніколи не стануть буденністю", – сказав він.

Водночас Будріс висловив побоювання, що нові рішення не будуть втілені через "опозицію з боку певних держав".

За його словами, деякі гравці використовують ситуацію з переговорами США із Росією та Україною щодо припинення війни для того, щоб послабити тиск на РФ.

"Невизначеність зростає з поточними переговорами про припинення вогню. Деякі використовують цю ситуацію та кажуть, що давайте нічого не робити, давайте просто почекаємо і побачимо, як підуть справи. Можливо, якщо Україна здасться, нам нічого зайвого робити не доведеться", – розповів він.

На думку глави Литовського МЗС, якщо ЄС не досягне прогресу в питаннях санкцій проти РФ та підтримки України на шляху до ЄС, блок втратить геополітичний вплив.

"Якщо ми цього півріччя не відкриємо переговорні блоки з Україною, якщо ми провалимося в питаннях санкцій, то ми вже не зможемо говорити про якусь геополітичну суб’єктність Євросоюзу, що ми можемо мати якийсь вплив у світі", – попередив він.