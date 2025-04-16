Глава МИД Литвы "не сомневается" в атаке РФ на Пасху: Может, это будет переломный момент
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Россия ударит по Украине на Пасху и это побудит страны ЕС к ужесточению санкций против РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу ELTA, передает LRT.
По мнению политика, атака может быть страшнее трагедии в Сумах в Вербное воскресенье.
"Эта неделя – Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи – я не сомневаюсь, что [Россия] подаст нам что-то еще страшнее на Пасху. Возможно, это будет переломный момент, когда мы скажем: хорошо, смотрите, нам нужно усилить санкции", – сказал Будрис.
По словам главы МИД, трагедия в Сумах стала стимулом для стран Евросоюза к более смелым шагам – как относительно новых экономических ограничений Кремля, так и дополнительной поддержки Украины.
"Началом этой работы, безусловно, стало событие в Сумах – это, безусловно, был толчок. И никто за столом не мог проигнорировать эту ужасную трагедию. Даже если на третьем году войны определенные события становятся обыденностью – это поле боя, сгоревшая техника – гибель мирных жителей, гибель детей никогда не станут обыденностью", – сказал он.
В то же время Будрис выразил опасение, что новые решения не будут воплощены из-за "оппозиции со стороны определенных государств".
По его словам, некоторые игроки используют ситуацию с переговорами США с Россией и Украиной о прекращении войны с тем, чтобы ослабить давление на РФ.
"Неопределенность растет с текущими переговорами о прекращении огня. Некоторые используют эту ситуацию и говорят, что давайте ничего не делать, давайте просто подождем и увидим, как пойдут дела. Возможно, если Украина сдастся, нам ничего лишнего делать не придется", – рассказал он.
По мнению главы Литовского МИД, если ЕС не достигнет прогресса по вопросам санкций против РФ и поддержки Украины на пути в ЕС, блок потеряет геополитическое влияние.
"Если мы в этом полугодии не откроем переговорные блоки с Украиной, если мы провалимся в вопросах санкций, то мы уже не сможем говорить о какой-либо геополитической субъектности Евросоюза, что мы можем иметь какое-либо влияние в мире", – предупредил он.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака вызвала человеческие потери.
- По состоянию на 15 апреля количество погибших из-за российских ударов баллистическими ракетами по Сумам возросло до 36.