Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и дронами: есть последствия – фото
В ночь на 19 апреля Россия нанесла по Украине комбинированный удар с использованием 95 средств воздушного нападения – восемь ракет и 87 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 33 дрона, сообщили в Воздушных силах Украины.
Враг запускал по Украине:
→ три баллистических ракеты "Искандер-М" и две противокорабельные ракеты "Оникс" из Крыма;
→ три противорадиолокационные ракеты Х-31П;
→ ударные дроны типа "шахед" и дроны-имитаторы других типов из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского в Крыму.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 33 дронов на востоке, севере и юге страны. Еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий. Информации о сбитых вражеских ракетах нет.
В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая области и Запорожье.
Сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки повреждены жилые дома, гараж и автомобиль, а в Одесской – фермерские хозяйства. В обоих регионах возникли пожары, пострадавших нет.
В Сумской области возникли пожары в населенных пунктах Путивльской, Буринской и Сумской общин: горели нежилые помещения и автомобили. Также враг атаковал жилищный сектор Краснопольской общины, сообщили в ГСЧС. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.
В Харьковской области за минувшие сутки в селе Шестаково в Чугуевском районе в результате обстрела БпЛА неустановленного типа поврежден частный дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В Купянском районе дрон "Ланцет" также повредил здание в селе Нечволодовка.
В селе Подолы Купянского района в результате обстрела из FPV-дрона 60-летняя женщина получила взрывную травму. А в селе Гороховатка Изюмского района в результате предположительно ракетных обстрелов горел автомобиль, пострадала женщина.
В Донецкой области, по данным спасателей, произошли два пожара в результате обстрелов. Отмечается, что 18 апреля враг обстрелял частный сектор Лимана – возник пожар в гараже на площади 15 кв. м. Возгорание спасатели ликвидировали.
Ночью 19 апреля под удар попал Славянск: загорелось складское здание, частично разрушена кровля. Пожар на площади 100 кв. м ликвидирован менее чем за полчаса, сообщили в ГСЧС.
- 17 апреля Россия ударила по Украине "Искандерами" и атаковала 75 дронами. Сообщалось, что в регионах есть последствия.
- 18 апреля Россия ударила по Харькову четырьмя ракетами. Есть погибший и 98 пострадавших.