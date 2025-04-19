Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и дронами: есть последствия – фото

В нескольких регионах в результате атаки возникли пожары на гражданских объектах

Атака по Харьковской области (Фото: t.me/synegubov)

В ночь на 19 апреля Россия нанесла по Украине комбинированный удар с использованием 95 средств воздушного нападения – восемь ракет и 87 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 33 дрона, сообщили в Воздушных силах Украины.

Враг запускал по Украине:

→ три баллистических ракеты "Искандер-М" и две противокорабельные ракеты "Оникс" из Крыма;

→ три противорадиолокационные ракеты Х-31П;

→ ударные дроны типа "шахед" и дроны-имитаторы других типов из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского в Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 33 дронов на востоке, севере и юге страны. Еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий. Информации о сбитых вражеских ракетах нет.

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая области и Запорожье.

Сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки повреждены жилые дома, гараж и автомобиль, а в Одесской – фермерские хозяйства. В обоих регионах возникли пожары, пострадавших нет.

В Сумской области возникли пожары в населенных пунктах Путивльской, Буринской и Сумской общин: горели нежилые помещения и автомобили. Также враг атаковал жилищный сектор Краснопольской общины, сообщили в ГСЧС. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.

Фото: ГСЧС Сумской области

Фото: ГСЧС Сумской области

В Харьковской области за минувшие сутки в селе Шестаково в Чугуевском районе в результате обстрела БпЛА неустановленного типа поврежден частный дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В Купянском районе дрон "Ланцет" также повредил здание в селе Нечволодовка.

В селе Подолы Купянского района в результате обстрела из FPV-дрона 60-летняя женщина получила взрывную травму. А в селе Гороховатка Изюмского района в результате предположительно ракетных обстрелов горел автомобиль, пострадала женщина.

В Донецкой области, по данным спасателей, произошли два пожара в результате обстрелов. Отмечается, что 18 апреля враг обстрелял частный сектор Лимана – возник пожар в гараже на площади 15 кв. м. Возгорание спасатели ликвидировали.

Ночью 19 апреля под удар попал Славянск: загорелось складское здание, частично разрушена кровля. Пожар на площади 100 кв. м ликвидирован менее чем за полчаса, сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС