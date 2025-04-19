Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та дронами: є наслідки – фото

В кількох регіонах внаслідок атаки виникли пожежі на цивільних об'єктах

Атака по Харківській області (Фото: t.me/synegubov)

У ніч проти 19 квітня Росія завдала по Україні комбінованого удару з використанням 95 засобів повітряного нападу – вісім ракет та 87 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 33 дрони, повідомили в Повітряних силах України.

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Ворог запускав по Україні:

→ три балістичні ракети "Іскандер-М" та дві протикорабельні ракети "Онікс" з Криму;

→ три протирадіолокаційні ракети Х-31П;

→ ударні дрони типу "шахед" та дрони-імітатори інших типів з Міллєрово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 дронів на сході, півночі та півдні країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Інформації щодо збитих ворожих ракет немає.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

Повідомлялося, що у Запорізькій області внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, гараж та автівка, а в Одеській – фермерські господарства. В обох регіонах виникли пожежі, постраждалих немає.

У Сумській області виникли пожежі в населених пунктах Путивльської, Буринської та Сумської громад: горіли нежитлові приміщення та авто. Також ворог атакував житловий сектор Краснопільської громади, повідомили у ДСНС. Інформації щодо постраждалих та жертв не надходило.

Фото: ДСНС Сумської області

Фото: ДСНС Сумської області

У Харківській області за минулу добу в селі Шестакове в Чугуївському районі внаслідок обстрілу БпЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. У Куп'янському районі дрон "Ланцет" також пошкодив будинок у селі Нечволодівка.

У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу з FPV-дрону 60-річна жінка отримала вибухову травму. А в селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ймовірно ракетного обстрілу горів автомобіль, постраждала жінка.

У Донецькій області, за даними рятувальників, виникли дві пожежі внаслідок обстрілів. Зазначається, що 18 квітня ворог обстріляв приватний сектор Лимана – виникла пожежа в гаражі на площі 15 кв. м. Загоряння рятувальники ліквідували.

Уночі 19 квітня під удар потрапив Слов’янськ: загорілася складська будівля, частково зруйновано покрівлю. Пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано менш ніж за пів години, повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС