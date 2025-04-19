Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та дронами: є наслідки – фото
У ніч проти 19 квітня Росія завдала по Україні комбінованого удару з використанням 95 засобів повітряного нападу – вісім ракет та 87 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 33 дрони, повідомили в Повітряних силах України.
Ворог запускав по Україні:
→ три балістичні ракети "Іскандер-М" та дві протикорабельні ракети "Онікс" з Криму;
→ три протирадіолокаційні ракети Х-31П;
→ ударні дрони типу "шахед" та дрони-імітатори інших типів з Міллєрово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у Криму.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 дронів на сході, півночі та півдні країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Інформації щодо збитих ворожих ракет немає.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.
Повідомлялося, що у Запорізькій області внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, гараж та автівка, а в Одеській – фермерські господарства. В обох регіонах виникли пожежі, постраждалих немає.
У Сумській області виникли пожежі в населених пунктах Путивльської, Буринської та Сумської громад: горіли нежитлові приміщення та авто. Також ворог атакував житловий сектор Краснопільської громади, повідомили у ДСНС. Інформації щодо постраждалих та жертв не надходило.
У Харківській області за минулу добу в селі Шестакове в Чугуївському районі внаслідок обстрілу БпЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. У Куп'янському районі дрон "Ланцет" також пошкодив будинок у селі Нечволодівка.
У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу з FPV-дрону 60-річна жінка отримала вибухову травму. А в селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ймовірно ракетного обстрілу горів автомобіль, постраждала жінка.
У Донецькій області, за даними рятувальників, виникли дві пожежі внаслідок обстрілів. Зазначається, що 18 квітня ворог обстріляв приватний сектор Лимана – виникла пожежа в гаражі на площі 15 кв. м. Загоряння рятувальники ліквідували.
Уночі 19 квітня під удар потрапив Слов’янськ: загорілася складська будівля, частково зруйновано покрівлю. Пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано менш ніж за пів години, повідомили у ДСНС.
- 17 квітня Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та атакувала 75 дронами. Повідомлялося, що в регіонах є наслідки.
- 18 квітня Росія вдарила по Харкову чотирма ракетами. Є загиблий і 98 постраждалих.