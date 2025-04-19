Росіяни вдарили дронами по багатоповерхівці в Херсоні – зайнялися сім квартир
Росіяни вдарили вісьмома дронами по багатоповерхівці у Херсоні – зайнялися сім квартир. Загарбники атакували й інші населені пункти області, повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін.
Близько 18:00. Через влучання восьми FPV-безпілотників зайнялися сім квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона.
19:05. БпЛА окупантів влучив у цивільне авто в Урожайному, через годину ще один дрон атакував населений пункт.
19:12. FPV загарбників вдарив по Станіславу.
Прокудін зазначив, що саме такий вигляд має "Великоднє перемир'я" росіян.
"На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають, і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — отже, наражати себе на небезпеку", – зазначив він.
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