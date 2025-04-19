Зеленський погодився на Великоднє перемир'я, але якщо Росія дійсно припинить вогонь
Президент Володимир Зеленський погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Такий допис з'явився у соцмережах голови держави.
Зеленський нагадав, що пропозиція США про повне і безумовне припинення вогню на 30 діб, на яку погодилась Україна, вже 39 днів залишається без відповіді Росії.
"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", – написав він.
Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня.
На думку Зеленського, це покаже справжні наміри Росії, бо "30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри". Голова держави наголосив, що "тридцять днів можуть дати миру шанс".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, що зараз на деяких ділянках фронту продовжуються штурмові дії окупантів та "не стихає російська артилерія".
"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь", — наголосив Зеленський.
Голова держави очікує детальні доповіді головкома на 21:30 та 22:00 після спілкування воєначальника з командирами бригад та інших підрозділів на фронті стосовно ситуації на конкретних напрямках.
- Напередодні диктатор Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим.
- Президент Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію Путіна та повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Голова МЗС Сибіга зауважив: Україна знає, що словам Путіна не можна вірити, й дивитиметься на дії РФ.