Зеленський погодився на Великоднє перемир'я, але якщо Росія дійсно припинить вогонь

Якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна запропонує продовжити припинення вогню на 30 днів

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Такий допис з'явився у соцмережах голови держави.

Зеленський нагадав, що пропозиція США про повне і безумовне припинення вогню на 30 діб, на яку погодилась Україна, вже 39 днів залишається без відповіді Росії.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", – написав він.

Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня.

На думку Зеленського, це покаже справжні наміри Росії, бо "30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри". Голова держави наголосив, що "тридцять днів можуть дати миру шанс".

Читайте також Росіяни вдарили дронами по багатоповерхівці в Херсоні – зайнялися сім квартир

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, що зараз на деяких ділянках фронту продовжуються штурмові дії окупантів та "не стихає російська артилерія".

"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь", — наголосив Зеленський.

Голова держави очікує детальні доповіді головкома на 21:30 та 22:00 після спілкування воєначальника з командирами бригад та інших підрозділів на фронті стосовно ситуації на конкретних напрямках.