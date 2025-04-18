Трамп бачить ентузіазм і з боку Росії, і з боку України щодо мирних переговорів
Президент США Дональд Трамп заявив, що у контексті мирних переговорів бачить ентузіазм і з боку Росії, і з боку України. Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.
Трампа запитали, що він хоче бачити від РФ та України, аби продовжувати переговори.
"Все моє життя – це одні великі переговори, і я знаю, коли люди грають нами, і я знаю, коли вони цього не роблять. І я маю бачити ентузіазм, щоб хотіти закінчити це [війну]", – відповів президент США.
Політик вважає, що бачить цей ентузіазм з обох сторін, проте водночас додав: "Але ви дізнаєтеся про це скоро".
- Під час цього ж заходу Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він відмовився сказати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль та переговорів для миру.
- Президент США сподівається, що диктатор Путін не затягує час, і вважає, що Росія не "грає ним".
- Трамп відмовився відповісти, чи продовжить він підтримувати Україну у військовому плані, якщо Штати вийдуть з переговорного процесу.