Трамп бачить ентузіазм і з боку Росії, і з боку України щодо мирних переговорів

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у контексті мирних переговорів бачить ентузіазм і з боку Росії, і з боку України. Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.

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Трампа запитали, що він хоче бачити від РФ та України, аби продовжувати переговори.

"Все моє життя – це одні великі переговори, і я знаю, коли люди грають нами, і я знаю, коли вони цього не роблять. І я маю бачити ентузіазм, щоб хотіти закінчити це [війну]", – відповів президент США.

Політик вважає, що бачить цей ентузіазм з обох сторін, проте водночас додав: "Але ви дізнаєтеся про це скоро".