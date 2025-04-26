У Римі Зеленський та Стармер обговорили кроки до перемир'я та гарантій безпеки
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили необхідні кроки задля встановлення повного, безумовного припинення вогню, а також напрацювання подальших гарантій безпеки. Про результати зустрічі в Римі повідомив Офіс президента.
Політики підсумували результати зустрічей делегацій України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини у Парижі та Лондоні й домовились продовжувати роботу в межах "коаліції охочих".
Зеленський та Стармер погодилися з тим, що безумовне перемир'я повинне бути встановлене у небі, на морі та на землі – й таке припинення вогню повинно стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.
"Президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому", – йдеться у повідомленні ОП.
Тим часом президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з Зеленським заявив, що тепер російський диктатор Володимир Путін має довести, що він справді хоче миру.
Напередодні президент США Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.
В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато". Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".
- Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими санкціями після останніх російських ударів по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.