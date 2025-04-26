У Римі Зеленський та Стармер обговорили кроки до перемир'я та гарантій безпеки

Безумовне припинення вогню у небі, на морі та землі має бути першим кроком до встановлення справедливого миру, погодились політики

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили необхідні кроки задля встановлення повного, безумовного припинення вогню, а також напрацювання подальших гарантій безпеки. Про результати зустрічі в Римі повідомив Офіс президента.

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Політики підсумували результати зустрічей делегацій України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини у Парижі та Лондоні й домовились продовжувати роботу в межах "коаліції охочих".

Зеленський та Стармер погодилися з тим, що безумовне перемир'я повинне бути встановлене у небі, на морі та на землі – й таке припинення вогню повинно стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

"Президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому", – йдеться у повідомленні ОП.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з Зеленським заявив, що тепер російський диктатор Володимир Путін має довести, що він справді хоче миру.