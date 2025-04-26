Макрон після зустрічі з Зеленським: Путін має довести, що справді хоче миру
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що тепер російський диктатор Володимир Путін має довести, що він справді хоче миру. Таку заяву голова французької держави зробив після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом Зеленським у Римі. Припинити війну в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом", – написав Макрон.
Він зауважив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, й це йому знову підтвердив Зеленський.
Президент України хоче співпрацювати з американцями та європейцями для впровадження такого перемир'я, зазначив французький лідер.
"Тепер президент Путін має довести, що він справді хоче миру", – наголосив Макрон.
За його словами, партнери продовжать роботу у межах "коаліції охочих" як задля досягнення припинення вогню, так і для встановлення повного й міцного миру в Україні.
Напередодні Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.
В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато". Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".
- Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими санкціями після останніх російських ударів по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.