Макрон после встречи с Зеленским: Путин должен доказать, что действительно хочет мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Такое заявление глава французского государства сделал после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Очень положительный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекратить войну в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом", – написал Макрон.
Он отметил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, и это ему снова подтвердил Зеленский.
Президент Украины хочет сотрудничать с американцами и европейцами по внедрению такого перемирия, отметил французский лидер.
"Теперь президент Путин должен доказать, что он действительно хочет мира", – акцентировал Макрон.
По его словам, партнеры продолжат работу в рамках "коалиции желающих" как для достижения прекращения огня, так и для установления полного и крепкого мира в Украине.
Накануне Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много". Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".
- Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми санкциями после последних российских ударов по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.