Макрон после встречи с Зеленским: Путин должен доказать, что действительно хочет мира

Президент Франции отметил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, и это ему снова подтвердил его украинский коллега.

Фото: X / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Такое заявление глава французского государства сделал после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Очень положительный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекратить войну в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом", – написал Макрон.

Он отметил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, и это ему снова подтвердил Зеленский.

Президент Украины хочет сотрудничать с американцами и европейцами по внедрению такого перемирия, отметил французский лидер.

"Теперь президент Путин должен доказать, что он действительно хочет мира", – акцентировал Макрон.

По его словам, партнеры продолжат работу в рамках "коалиции желающих" как для достижения прекращения огня, так и для установления полного и крепкого мира в Украине.