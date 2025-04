Второй встречи Трампа и Зеленского не было из-за "очень плотных графиков" – Никифоров

Вторая встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане не состоялась из-за их "очень плотных графиков". Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Второй встречи не было. Очень плотные графики президентов", – написал чиновник.

Анонимный источник Суспільного сообщил, что президент США намеревался ехать в аэропорт сразу после мессы, но на первой встрече политики "успели обсудить главное".

Тем временем помощник Трампа Дэн Скавино опубликовал видео с первой встречи президентов:

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh