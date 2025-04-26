Второй встречи Трампа и Зеленского не было из-за "очень плотных графиков" – Никифоров
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Вторая встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане не состоялась из-за их "очень плотных графиков". Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Второй встречи не было. Очень плотные графики президентов", – написал чиновник.

Анонимный источник Суспільного сообщил, что президент США намеревался ехать в аэропорт сразу после мессы, но на первой встрече политики "успели обсудить главное".

Тем временем помощник Трампа Дэн Скавино опубликовал видео с первой встречи президентов:

  • Накануне Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
  • В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много".
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