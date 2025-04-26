Второй встречи Трампа и Зеленского не было из-за "очень плотных графиков" – Никифоров
Вторая встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане не состоялась из-за их "очень плотных графиков". Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.
"Второй встречи не было. Очень плотные графики президентов", – написал чиновник.
Анонимный источник Суспільного сообщил, что президент США намеревался ехать в аэропорт сразу после мессы, но на первой встрече политики "успели обсудить главное".
Тем временем помощник Трампа Дэн Скавино опубликовал видео с первой встречи президентов:
Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh— Dan Scavino (@Scavino47) April 26, 2025
- Накануне Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
- В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много".