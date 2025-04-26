Белый дом назвал встречу Зеленского и Трампа в Риме "очень продуктивной"
Белый дом заявил, что президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп имели "очень продуктивную" встречу в субботу, 26 апреля в Риме, где они оба принимают участие в церемонии погребения папы Франциска . Об этом сообщает Reuters.
"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию. Детальнее о встрече будет впоследствии", – сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.
Как отметило агентство, встреча состоялась в критический момент переговоров, направленных на прекращение войны между Украиной и Россией.
Согласно разным планам мирного соглашения, полученным Reuters, на этой неделе стали очевидными разногласия между позицией Трампа и позицией Украины и ее европейских союзников по мирным переговорам.
Как отметило агентство, встреча в Риме стала первой личной встречей президентов со времен спора в Овальном кабинете в Вашингтоне 28 февраля.
Тогда толчком для скандала стало замечание американского журналиста, обвинившего Зеленского в неуважении к произошедшему, поскольку он не надел костюм.
В субботу в Риме Зеленский снова отказался от костюма, а надел темную рубашку, застегнутую к шее без галстука, а поверх нее надел темный пиджак в стиле милитари.
- 25 апреля Reuters опубликовало полное содержание "мирного плана Трампа", которое американский спецпредставитель Стив Виткофф представил на переговорах с Украиной.
- 26 апреля агентство опубликовало полное содержание предложений Украины и ее европейских союзников по прекращению войны России в Украине, предоставленных США на переговорах в Лондоне в ответ на "мирный план Трампа"