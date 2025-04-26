Белый дом назвал встречу Зеленского и Трампа в Риме "очень продуктивной"

Это была первая личная встреча президентов со времен спора в Овальном кабинете

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)

Белый дом заявил, что президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп имели "очень продуктивную" встречу в субботу, 26 апреля в Риме, где они оба принимают участие в церемонии погребения папы Франциска . Об этом сообщает Reuters.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию. Детальнее о встрече будет впоследствии", – сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

Как отметило агентство, встреча состоялась в критический момент переговоров, направленных на прекращение войны между Украиной и Россией.

Согласно разным планам мирного соглашения, полученным Reuters, на этой неделе стали очевидными разногласия между позицией Трампа и позицией Украины и ее европейских союзников по мирным переговорам.

Как отметило агентство, встреча в Риме стала первой личной встречей президентов со времен спора в Овальном кабинете в Вашингтоне 28 февраля.

Тогда толчком для скандала стало замечание американского журналиста, обвинившего Зеленского в неуважении к произошедшему, поскольку он не надел костюм.

В субботу в Риме Зеленский снова отказался от костюма, а надел темную рубашку, застегнутую к шее без галстука, а поверх нее надел темный пиджак в стиле милитари.