Білий дім: Зустріч Зеленського і Трампа у Римі "дуже продуктивна". Зеленський згоден
Білий дім заявив, що президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мали "дуже продуктивну" зустріч у суботу, 26 квітня, у Римі, де вони обидва беруть участь у церемонії поховання папи Франциска. Про це повідомляє Reuters.
"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію. Детальніше про зустріч буде згодом", – сказав директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг.
Як наголосило агентство, зустріч відбулася у критичний момент переговорів, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.
Згідно з різними планами мирної угоди, отриманими Reuters, цього тижня стали очевидними розбіжності між позицією Трампа і позицією України та її європейських союзників щодо мирних переговорів.
Як зазначило агентство, зустріч у Римі стала першою особистою зустріччю президентів з часів суперечки в Овальному кабінеті у Вашингтоні 28 лютого.
Тоді поштовхом для скандалу стало зауваження американського журналіста, який звинуватив Зеленського в неповазі до події, оскільки він не одягнув костюм.
У суботу в Римі Зеленський знову відмовився від костюма, а натомість одягнув темну сорочку, застібнуту до шиї, без краватки, а поверх неї одягнув темний піджак у стилі мілітарі.
ОНОВЛЕНО О 14:40. Володимир Зеленський також високо оцінив зустріч із президентом США.
"Хороша зустріч. Сам на сам встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", – заявив він.
Президент подякував Дональду Трампу та висловів сподівання, що зустріч стане історичною.
"Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!", – написав він.
- 25 квітня Reuters опублікувало повний зміст "мирного плану Трампа", який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною.
- 26 квітня агентство опублікувало повний зміст пропозицій України та її європейських союзників щодо припинення війни Росії в Україні, які були надані США на переговорах у Лондоні у відповідь на "мирний план Трампа".