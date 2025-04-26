Білий дім: Зустріч Зеленського і Трампа у Римі "дуже продуктивна". Зеленський згоден

Це була перша особиста зустріч президентів з часів суперечки в Овальному кабінеті

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Білий дім заявив, що президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мали "дуже продуктивну" зустріч у суботу, 26 квітня, у Римі, де вони обидва беруть участь у церемонії поховання папи Франциска. Про це повідомляє Reuters.

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"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію. Детальніше про зустріч буде згодом", – сказав директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг.

Як наголосило агентство, зустріч відбулася у критичний момент переговорів, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Згідно з різними планами мирної угоди, отриманими Reuters, цього тижня стали очевидними розбіжності між позицією Трампа і позицією України та її європейських союзників щодо мирних переговорів.

Як зазначило агентство, зустріч у Римі стала першою особистою зустріччю президентів з часів суперечки в Овальному кабінеті у Вашингтоні 28 лютого.

Тоді поштовхом для скандалу стало зауваження американського журналіста, який звинуватив Зеленського в неповазі до події, оскільки він не одягнув костюм.

У суботу в Римі Зеленський знову відмовився від костюма, а натомість одягнув темну сорочку, застібнуту до шиї, без краватки, а поверх неї одягнув темний піджак у стилі мілітарі.

ОНОВЛЕНО О 14:40. Володимир Зеленський також високо оцінив зустріч із президентом США.

"Хороша зустріч. Сам на сам встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", – заявив він.

Президент подякував Дональду Трампу та висловів сподівання, що зустріч стане історичною.

"Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!", – написав він.