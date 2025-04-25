Україна без Криму, але із ЗАЕС. У Reuters отримали повний текст "мирного плану" Трампа

Документ було опубліковано без змін. Згідно з ним, Україна не отримає контроль над Кримом і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Агенція Reuters отримала повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною.

Журналісти наголосили, що публікують документ без змін. Зазначається, що він містить чіткі умови, які є "остаточною пропозицією" Вашингтона для обох сторін.

Першочергово Сполучені Штати виступають за встановлення постійного припинення вогню між Росією й Україною, а також за негайний початок переговорів щодо його практичного впровадження. Водночас Україна отримає "надійні гарантії безпеки" та можливість приєднання до Євросоюзу, але не матиме права на вступ до НАТО.

Щодо територіальних питань, США де-юре визнають російський контроль над Кримом, а також де-факто визнають російський контроль над Луганською областю і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Натомість передбачається, що Україна повертає тимчасово окуповані території Харківської області. Також повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією – електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами.

За документом, Україна ще отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.

Щодо економічної частини, згідно з планом, що представив Віткофф, передбачено укладення угоди про економічне партнерство між США й Україною, а також відновлення фінансової підтримки для повоєнного відновлення країни.

Окрім цього, планом передбачено зняття санкцій, запроваджених проти Росії з 2014 року. Також ідеться про майбутнє економічне співробітництво між США та Росією, зокрема в енергетиці й інших галузях промисловості.